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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر أهم ما جاء في كلمة وزير الداخلية في مؤتمر "حكاية وطن" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيد / محمود توفيق
السيد / محمود توفيق - وزير الداخلية ، يستعرض أمام السيد / عب
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استعرض محمود توفيق  وزير الداخلية أمام  عبدالفتاح السيسي -  رئيس الجمهورية  خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 2023" أبرز إنجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية والتى ساهمت فى تحقيق مفهوم الأمن الشامل.

 استعرض وزير الداخلية خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 2023" الوضع الأمنى إبان عام 2014 والتحديات التى واجهتها الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

كما عرض وزير الداخلية  ما شهدته الوزارة من تطور وإرتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.

واضاف وزير الداخلية خلال مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز 2023” الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال مبادرات كلنا واحد.

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محمود توفيق وزير الداخلية عبدالفتاح السيسي - حكاية وطن
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