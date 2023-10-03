ننشر أهم ما جاء في كلمة وزير الداخلية في مؤتمر "حكاية وطن" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرض محمود توفيق وزير الداخلية أمام عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 2023" أبرز إنجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية والتى ساهمت فى تحقيق مفهوم الأمن الشامل.

استعرض وزير الداخلية خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز 2023" الوضع الأمنى إبان عام 2014 والتحديات التى واجهتها الوزارة لتحقيق مفهوم الأمن الشامل.

كما عرض وزير الداخلية ما شهدته الوزارة من تطور وإرتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.

واضاف وزير الداخلية خلال مؤتمر “حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز 2023” الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال مبادرات كلنا واحد.

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