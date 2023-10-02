رسميًا.. المقاولون العرب يعلن إطلاق دوري الأكاديميات



عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي اجتماعا اليوم الاثنين مع مديري اكاديميات النادي والأكاديميات المشاركة في دوري المقاولون العرب للأكاديميات والذي يقام للمرة الأولى وذلك بحضور شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ويسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وشهد الاجتماع إعلان إطلاق دوري اكاديميات المقاولون العرب على ملاعب النادي بالجبل الأخضر بداية من الجمعة المقبل وبمشاركة 170 أكاديمية.



ورحب المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بالقائمين على الدورة مؤكدا سعي نادي المقاولون العرب الدائم للاهتمام بالناشئين ودعم القطاع بكل السبل الممكنة لافراز عناصر مميزة في ظل سياسة النادي، الدائمة لتصدير المواهب على غرار النجوم محمد صلاح ومحمد النني ومؤخرا عمر فايد ومحمد عبد الناصر.



وأكد صلاح أن شعار نادي المقاولون العرب هو نادي لكل المصريين وهو ما يتم العمل به دائما بوضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار خاصة أن قلعة المقاولون العرب الرياضية لها باع كبير وثالث الأندية المصرية تحقيقا للبطولات.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المقاولون العرب ينتهج سياسة واضحة من خلال التأكيد على اهتمام النادي ومتابعته المستمرة لمستوى الناشئين واختيار العناصر المميزة وتوسيع قاعدة الاختيار في ظل السمعة العالمية التي يحظى بها المقاولون العرب في صناعة النجوم ودعما للاكاديميات الجادة.

وأوضح فتحي أن دورة الاكاديميات تقام بشعار من أجل مصر والهدف هو اكتشاف المواهب.

ووجه شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الشكر لمجلس الإدارة على دعمه المستمر لقطاع الكرة والاهتمام بالناشئين مؤكدا العمل على سياسة النادي لصنع المواهب وصقلها ومنحها الفرصة دائما وهو ما يتماشى مع تاريخ المقاولون العرب ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات في مصر.

وأعلن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين انطلاق دوري المقاولون العرب للاكاديميات والذي يقام هذا الموسم بمشاركة 170 اكاديمية للمرة الأولى حيث كان يقام سابقا لمدة 5 أعوام لاكاديميات المقاولون فقط مؤكدا أن اللاعبين المميزين سيحصلون على فرصة معايشة مع الفرق مع ضم العناصر التي تثبت جدارتها.

وشهد حفل إطلاق دوري المقاولون العرب حضور عدد من الأبطال ذوي الهمم حيث شاركت الطفلة رضوى بدوي بفقرات فنية والطفلة مكة منصور بالغناء والطفل أحمد طارق بطل السباحة والطفل علي محمد بطل ألعاب القوى وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي على اهدائهم تيشيرت المقاولون العرب.