الرئيس السيسى: لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه وبعد أن تابعنا خلال فعاليات هذا المؤتمر من أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية كيف كان، وكيف أصبح، فإننا نجدد العهد بأنه سيكون واقعا يفيض بالخير والسلام والمحبة لكل المصريين، بإذن الله، فلا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، أنه لا تنكسر أمة تجرد شبابها من الهوى إلا عشق الوطن كشباب مصر، ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني، فيقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط بل تعلو فوق تحدياتها لتصنع للمجد أهرامات وللحضارة تاريخا.

وتابع الرئيس السيسى: "أقول لكم بلسان صادق كما عاهدتكم بأنني حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية، لم أكن أملك سوى إيماني بالله وبمصر وانحيازي لإرادتكم والعمل بتجرد وإخلاص حاملا معي شرف العسكرية المصرية ويكيفيني بها وساما على صدري".