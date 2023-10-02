حفل رائع لافتتاح بطولة إفريقيا للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد احد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة حفل افتتاح بطولة افريقيا للرماية للبندقية والمسدس .

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من ١ اكتوبر وحتى ١٠ من اكتوبر الجاري على ميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة ٢٥٠ رام ورامية من ١٥ دولة افريقية وهم: “الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف”.

انطلق حفل الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم فيديو قصير عن ابرز إنجازات الإتحاد المصري للرماية خلال الفترة الماضية اعقبه فيديو آخر لمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وميادين الرماية ثم فيديو للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، الدور الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعي هذه البطولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للرياضة والاتحاد المصري للرماية .

ومن جانبه أكد لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية على سعادته بالتواجد في مصر مرة أخري بعدما أثبتت مصر قدرتها على تنظيم البطولات الكبري .

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكلمات بالحفل مؤكدا على الدور الكبير الذي يلعبه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية في تطوير الرماية المصرية والبطولات الكبري التى نظمها الاتحاد .

حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والايطالى لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية والسيد محمد برى محمود وزير الشباب والرياضة الصومالي واللواء محمود مرزوق رئيس مجلس ادارة فنادق توليب واللواء محمد مصطفي شرف الدين رئيس مجلس إدارة نادى رماية أعضاء هيئة الرقابة الادارية.