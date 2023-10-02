"مياه الإسكندرية" تشارك في مؤتمر مصر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي

شاركت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى لتكنولوچيا المياه والصرف الصحي والمقام فى الفترة من 1-3 أكتوبر بمركز مصر الدولى للمعارض بالتجمع بالقاهرة، والتى تنظمه مجموعة إكسبوتيك العالمية، بالشراكة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتحت رعاية مجلس الوزاراء ، وزارة الإسكان ، شئون البيئة ، والتعاون الدولى.

يأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما تعتبر هذه الشراكة منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي وإعاده تدوير المخلفات والطاقة النظيفة وتحلية المياه والحفاظ على البيئة.



وأعرب المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية عن سعادته لإقامة مثل هذه المؤتمرات والمعارض والذى حظى برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار أن الهدف من حضور المؤتمر هو تبادل الخبرات، والإطلاع علي كل ماهو جديد في قطاع المياه والصرف الصحى بين الشركات، سواء من خلال الموردين أو الشركات المنتجة للمياه، والتعرف علي أحدث الأبحاث والتكنولوچيا الجديدة، وكيفية الإستغلال الأمثل لكل قطرة مياه وإكتشاف طرق علمية حديثة للتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بما لا يؤثر علي البيئة المحيطة وحفاظاً علي أرواح المواطنين.

وقال لقد جئنا إلى هنا لتبادل الخبرات من أجل تعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه، ومن إستخدام التكنولوچيا الحديثة فى إنتاج المياه فى الفترة القادمة من أجل المحافظة على إستدامة المياه لأجيالنا والأجيال القادمة.

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