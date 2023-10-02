نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطالبات الجدد والقدامى بكلية التربية الرياضية بنات

شهد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطالبات الجدد والقدامى بكلية التربية الرياضية للبنات، تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق.

أقيم الحفل تحت إشراف وحضور الدكتورة نادية الصاوي، عميد الكلية، بالإضافة إلى حضور الدكتورة نشوي نافع وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة صفاء صالح، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت رشاد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد شومان مدير عام الكلية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم يسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات بالكلية في الفترة السابقة، تلاه فقرات فنية ووطنية.

وخلال كلمته هنأ الدكتور عاطف حسين أبنائه الطلاب بالعام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، معربا عن سعادته البالغة لتواجده بكلية التربية الرياضية للبنات، مؤكدا أنها تعد من أكثر الكليات إلتزاما، كما أكد علي الطلاب بأهمية الإلتزام بالمحاضرات والجدية من أجل تحقيق أهدافهم، والمشاركة فى مختلفة الأنشطة الطلابية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن كلية التربية الرياضية من الكليات المتميزة بالجامعة، حيث تعد من أوائل الكليات التي تم اعتمادها بالجامعة، معربا عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من إدارة الكلية في خدمة الطلاب والعملية التعليمية، ومؤكدا أن الجامعة تقدم الدعم الكامل والمستمر وتوفير كافة سبل الرعاية لأبنائها الطلاب فى مختلف المجالات.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة ناديه الصاوى، بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة المختلفة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح، كما أشارت إلى حرص الكلية على المتابعة الدورية للطلاب للاستماع لهم، وتلبية مطالبهم، وكذلك حرصها على العمل على سريان عمليتي التعليم والتعلم في سهولة.