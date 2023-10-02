حكاية وطن.. وزير الخارجية: منتدى غاز شرق المتوسط يجعل مصر منصة مهمة للطاقة قابلة للتوسع

أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية القيام بوضع سياسة خارجية تخدم المواطن المصري بشكل أساسي.

وأضاف سامح شكرى، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، في جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، والمذاع عبر الأولى للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن منتدى غاز شرق المتوسط يجعل من مصر منصة هامة للطاقة وهي منصة قابلة للتوسع بما يخدم مصالح أعضائها ويحفظ الاستقرار.

وأشار السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إلى أن تم الارتقاء بالعلاقات إلي مستوى الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الدول المهمة، متابعا أن تم الاحتفاظ بالعلاقات الاستراتيجية القائمة مع الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: مصر واجهت انتقادات لدورها تجاه دول إفريقيا قبل ٢٠١١، "مصر انخرطت بشكل مباشر في مساعي حل الأزمة الليبية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري"، مشيرا: "مصر سارعت نحو الدفع بجهود تسوية الأزمة السودانية ودعت لعقد قمة دول الجوار الحل الأزمة".

وأوضح: "الأزمات في سوريا واليمن والصومال مرتبطة بالصراع الذي شهدته المنطقة ومستمرون في جهودنا مع الشركاء لحل تلك الأزمات".