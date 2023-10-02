اقتصادية النواب: الحكومة حققت نجاحات كبيرة في ملف التموين ومشروع جمعيتي

قال النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موتمر حكاية وطن قدم للشعب المصري الحقيقة الكاملة لانجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة، بالإضافة إقطاع الزراعة وتوافر السلع التموينية والري.

وأشاد «عبدالحميد» بما تم عرضه من جهود الحكومة ممثلة في وزارة التموين في تطوير المجمعات الاستهلاكية البقالات التموينية حيث عملت الدولة خلال التسع سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وأكد أن وزارة التموين حققت نجاحات كبيرة بفضل التوجيهات المستمرة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في مشروع جمعيتي والذي أطلقته الدولة عام 2017، بهدف زيادة شبكة التوزيع والمنافذ الثابتة، وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.

وأشاد بجهود مساعد وزير التموين احمد كمال مدير مشروع جمعيتي والذى استطاع زيادة عدد المنافذ الي أكثر من 8آلاف منفذ بتكلفة 1.2 مليار جنيه وهو الأمر الذي ساهم في توفير العديد من فرص العمل لآلاف الأسر المصرية، مؤكدا أن مدير مشروع جمعيتي واحد من الكفاءات الشابة الكبيرة التي يعتمد عليها وزير التموين في العديد من الملفات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الملفات التى ألقى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصرى، وتعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات بجدية، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من النتائج الملموسة للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة بشكل جاد على أرض الواقع.