سقوط الوديع بـ5 كيلوجرام هيروين وحشيش وشابو في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر محافظة الدقهلية، من ضبط عاطل مطلوب ضبطة واحضاره بجناية سرقة بالإكراه وبحيازتة كميات كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش والشابو وسلاح ناري حال ترويجه المواد المخدرة علي عملاءة بقرية الحميدية دائرة المركز.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية من مأمور مركز شرطة منية النصر تفيد بورود معلومات أكدتها الحريات الشرية لضباط وحدة مباحث المركز بقيام "حمدي.أ.و.ع"، 35 عامًا، وشهرتة "حمدي وديع" عاطل ومقيم مركز الكري وله معلومات جنائية والمطلوب ضبطه واحضاره بجناية سرقة بالإكراه بالتردد على قرية الحميدية مركز منية النصر وترويج المواد المخدرة.

وجرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح أبوالمجد، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب خالد ضياء، وبمداهمة مكان تردد المتهم جرى ضبطه وبحيازته بندقيه آلي وخزينتين مذخرين، وطبنجه ٩ مم بالخزينه مذخرة، عدد 3 إسطوانة دائرية لمخد الهيروين تزن كيلو، و 2 كيلو من مخدر الحشيش والشابو، مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأسلحة النارية للدفاع عن تجارته الغير مشروعة والمواد المخدرة لترويجها على عملاءه والمبالغ المالية من حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع العملاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.