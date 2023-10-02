فعاليات اليوم الثالث لمهرجان نوادي المسرح 30

تبدأ اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة ال٣٠ بورش تدريبية على الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح بعنوان " البنية الدرامية المغايرة فى عروض نوادى المسرح نصا وصورة ، والتي يقدمها السينوغرافحازم شبل ، الكاتب سعيد حجاج ، الدكتور أحمد القضابي ، المخرج السعيد منسي ، الكاتب سامح عثمان ، المخرج شاذلى فرح .

تبدأ العروض المسرحية فى السادسة مساءً بمسرح روض الفرج ، بالعرض الأول " حداد قمرى" لفرقة نادى مسرح مركز الجيزة الثقافي ، تأليف على عبد النبي الزيدى ، ومن إخراج فاطيما محمد .

تدور فكرته حول العزلة والفوبيا في إطار عبثى كوميدى ، بعد دمار معظم البشرية بالفيروسات والأوبئة ، بعد نجاة القليلون ، منهم أختين ، ومحاولة الطاهى مندوب المنظمة الكونية المكلف بانقاذهم ، لكنه يفقد كلبه نتيجة تناوله طعام مسموم بالمنزل وضعته الأختين خوفا من المصابين والأغرب وبدلاً من سجنهما يعقد صفقة بإقامة حداد قمرى لكلبه في المنزل ، ويتحكم فيهما تماماً حتى يتم التمرد عليه والتخلص من سيطرته بمفاجأة في نهاية العرض .

في حين يأتي العرض الثانى بعنوان " من القاتل " لفرقة نادى مسرح مركز الجيزة الثقافي ، ومن تأليف جورج ثيوتوكا ، وإخراج عمرو الحسينى .

تدور فكرة العرض حول ماذا إذا تحولت الخيالات إلى حقيقة ؟ أو الحقيقة إلى مجرد خيالات ؟ ، تتحول حياة الانسان إلى رحله بين الأحلام والأوهام والحقائق ، ومن كان السبب في أصل الرواية ، يمتد عبر الأزمنة والأجيال ما من قاتل واحد وما من مذنب واحد ، لنرى تصارع الأجيال داخل مكان واحد في غرفة واحدة على شكل لعبه مسلية، يعقب العرضين ندوة يديرها الكاتب سعيد حجاج ويتحدث فيها عن العرضين الدكتورة داليا همام ، المخرج حمدى حسين .