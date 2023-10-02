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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فعاليات اليوم الثالث لمهرجان نوادي المسرح 30

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تبدأ اليوم الاثنين فعاليات اليوم الثالث للمهرجان الختامى لنوادى المسرح الدورة ال٣٠  بورش تدريبية على الفلسفة النوعية لعروض نوادى المسرح بعنوان " البنية الدرامية المغايرة فى عروض نوادى المسرح نصا وصورة ، والتي يقدمها السينوغرافحازم شبل ، الكاتب سعيد حجاج ، الدكتور أحمد القضابي ، المخرج السعيد منسي ، الكاتب سامح عثمان ، المخرج شاذلى فرح .
تبدأ العروض المسرحية فى السادسة مساءً بمسرح روض الفرج ، بالعرض الأول " حداد قمرى" لفرقة نادى مسرح مركز الجيزة الثقافي ، تأليف على عبد النبي الزيدى ، ومن إخراج فاطيما محمد .
تدور فكرته حول العزلة والفوبيا في إطار عبثى كوميدى ، بعد دمار معظم البشرية بالفيروسات والأوبئة ، بعد نجاة القليلون ، منهم أختين ، ومحاولة الطاهى مندوب المنظمة الكونية المكلف بانقاذهم ، لكنه يفقد كلبه نتيجة تناوله طعام مسموم بالمنزل وضعته الأختين خوفا من المصابين والأغرب وبدلاً من سجنهما يعقد صفقة بإقامة حداد قمرى لكلبه في المنزل ، ويتحكم فيهما تماماً حتى يتم التمرد عليه والتخلص من سيطرته بمفاجأة في نهاية العرض .
في حين يأتي العرض الثانى بعنوان " من القاتل " لفرقة نادى مسرح مركز الجيزة الثقافي ، ومن تأليف جورج ثيوتوكا ، وإخراج عمرو الحسينى .
تدور فكرة العرض حول ماذا إذا تحولت الخيالات إلى حقيقة ؟ أو الحقيقة إلى مجرد خيالات ؟ ، تتحول حياة الانسان إلى رحله بين الأحلام والأوهام والحقائق ، ومن كان السبب في أصل الرواية ، يمتد عبر الأزمنة والأجيال ما من قاتل واحد وما من مذنب واحد ، لنرى تصارع الأجيال داخل مكان واحد في غرفة واحدة على شكل لعبه مسلية،  يعقب العرضين ندوة يديرها الكاتب  سعيد حجاج ويتحدث فيها عن العرضين الدكتورة داليا همام ، المخرج حمدى حسين .

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المهرجان الختامى لنوادي المسرح البنية الدرامية المغايرة فى عروض نوادى المسرح نوادي المسرح حداد قمرى العرض المسرحي من القاتل
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