مصرع طفلين في حريق منزل بكفر الشيخ

لقي طفلان شقيقان مصرعهما في حريق بمنزل أسرتهما بالعزبة الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى اخمادها، ونقل جثامين الطفلين، لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين أن الشقيقين، هما، محمد طارق إبراهيم طارق 3 سنوات، وإبراهيم طارق 4 سنوات، وتم إيداع جثمانهما بمشرحة كفر الشيخ العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطار من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، بنشوب حريق هائل بشقة بمنطقه العزبة الجديدة بكفر الشيخ، علي الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثان كفرالشيخ ،وقوات الحماية المدنية ، للسيطرة على الحريق ،