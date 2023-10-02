وكيل تعليم مطروح يستبعد مدير مجمع العوام لعدم جاهزية المدرسة

أجري عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق الدراسة في يومها الثاني بعدد من مدارس إدارة مرسى مطروح التعليمية؛ للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية.

استهل شحاته جولته التفقدية بمتابعة طابور الصباح وانتظام الدراسة بمجمع العوام الابتدائي 1 بمنطقة السنوسية بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، حيث اطمأن خلالها على انتظام الطلاب بالفصول التعليمية مع الالتزام الكامل بالكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2023، وكذلك شرح المعلمين للحصص الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائي، مؤكدا لإدارة المجمع على توفير الرعاية الكامله للتلاميذ والاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم الدراسى.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحديد موعد يومي ثابت لمقابلة أولياء الأمور؛ وذلك لضمان انتظام سير العملية التعليمية مع الحرص على التواصل المباشر والإيجابي مع المجتمع المحلي المحيط للمساهمة في حل أي عقبات تواجه مسار العمل.

وتطبيقا لسياسة الثواب والعقاب قرر وكيل الوزارة استبعاد مدير المجمع للاهمال في أداء واجباته الوظيفية.

ثم توجه وكيل الوزارة لحي الزيتون بقرية القصر حيث تابع مسار العملية التعليمية بمدرسة المهولة1 للتعليم المجتمعي، وتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابيه، موجها مدير التعليم المجتمعي بمداومة المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس المجتمعية لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بها.

عقب ذلك توجه وكيل الوزارة لمجمع السواني الابتدائي بمنطقة علم الروم شرق المدينة، حيث تابع شرح الحصص الدراسية ومدي تفاعل الطلاب مع الشرح مقيما مستوي طلاب الصفين الأول والثاني في اللغتين العربية والإنجليزية.

وشهد وكيل تعليم مطروح جانبًا من احتفالية رياض أطفال السواني بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة بحضور نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال ونادية حسن الموجه الأول.

وأكد شحاته في ختام جولته، استمرار جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام الدراسة والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العمليه التعليمية.