أطعمة بها نيكوتين تساعد في إقلاعك عن التدخين

يحاول الكثيرون من المدخنين الاقلاع عن التدخين بشتى الطرق والوسائل، ولكن تعتبر هذه الخطوة من الخطوات الصعبة التي تواجههم فبرغم أن التدخين من العادات الأكثر ضررًا بالصحة ولكن تركها صعب خصوصًا للذين يدخنون منذ فترة طويلة، حيث يؤثر النيكوتين على وظائف المخ، ويؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية فإن النيكوتين موجود بنسب ضئيلة في بعض الخضروات والفاكهة ويمكن لتناول هذه الأنواع أن يساعد المدخنين على الإقلاع عن إدمانهم، ومنها:

1) الباذنجان

كل جرام من الباذنجان يحتوي على 100 ميكروجرام من النيكوتين، ومع ذلك، ستحتاج إلى تناول 10 كيلو من الباذنجان لتستهلك نفس كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة.

2) البطاطس

تحتوي حبة البطاطس على حوالي 15 ميكروجرام من النيكوتين.

3) القرنبيط

أحد الأطعمة الأكثر إثارة للدهشة باحتوائها على النيكوتين هو القرنبيط، فيحتوي القرنبيط على حوالي 16.8 ميكروجرام من النيكوتين.

4) الفلفل الأخضر

الفلفل الأخضر يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 إلى 9.2 ميكروجرام من النيكوتين.

5) الطماطم

تحتوي حبة الطماطم المتوسطة الحجم على حوالي 7.1 ميكروجرام من النيكوتين.

6) الشاي

بعض أنواع الشاي المخمر وسريع التحضير (الأسود والأخضر) يمكن أن تحتوي على النيكوتين.

وفي نفس السياق، وجدت دراسة قديمة أن منتجات اللحوم والقهوة والكحول تجعل مذاق السجائر أفضل، لذلك فإن تناول هذه الأشياء قد يذكر بالتدخين.

ووفقا لجمعية السرطان الأميركية، فإن الأطعمة الحارة والسكرية تميل إلى جعل الناس يشتهون السجائر أكثر.