ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يكلف الإدارة المركزية للري بحل شكوى أهالى ترعة الحشاشة بمنوف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة .

ووجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى أهالى ترعة الحشاشة بمنوف حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ، كما كلف رئيس مدينة سرس الليان بدراسة طلب شاب من الأسر الأولى بالرعاية يلتمس يلتمس ترميم السقف الخاص بمحلات تجارية خاصة به لإيجاد مصدر رزق له ولإخواته لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة والعرض عليه وطلب مجلس إدارة نادى سرس الليان الرياضى بشأن أعمال التطوير حتى يتسنى للفرق الرياضية ممارسة انشطتها بسهولة والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم . 
وخلال اللقاء وافق المحافظ على طلب مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية بالبتانون بشأن إدخال المرافق إلى مقر الجمعية لمساعدتهم على توفير حياة كريمة للنزلاء مؤكدا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى لدورهم الهام فى البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

 كما وافق المحافظ على طلب مواطن يلتمس قبول ابنته بالصف الأول الثانوى بمدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات لتخفيف عبء المواصلات مراعاة لظروف أسرتها المعيشية الصعبة .

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بإعداد خطاب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى لإدخال المرافق إلى منزل مواطن بناحية ميت فارس حتى يتمكن من ممارسة حياته بشكل طبيعى .
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم .

IMG-20231002-WA0025
IMG-20231002-WA0025
IMG-20231002-WA0029
IMG-20231002-WA0029
IMG-20231002-WA0030
IMG-20231002-WA0030
IMG-20231002-WA0027
IMG-20231002-WA0027
IMG-20231002-WA0026
IMG-20231002-WA0026
ads
الإدارة المركزية البتانون التواصل الاجتماعي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية
ads