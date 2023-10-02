الزمالك يستعيد خدمات محمود علاء في لقاء البنك بالدوري

يستعيد فريق الزمالك، خدمات مدافعه محمود علاء في لقاء البنك الأهلي بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز يوم السبت المقبل، وذلك بعد غيابه عن لقاء الجولة الثانية أمام المقاولون العرب للإيقاف للبطاقة الحمراء .

وكان علاء قد عوقب من جهاز الزمالك بغرامة بقيمة 250 ألف جنية مؤخرا بسبب مشادة بينه وبين مدحت عبدالهادي مدرب عام الفريق، على أن يكون قرار ضم اللاعب للقاء المقبل أمام البنك في يد المدرب الكولومبي أوسوريو حسب حاجة الفريق له فنيا، خاصة وأن الزمالك يعاني في هذا المركز حاليا نظرا لإصابة محمود الونش .

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته للقاء البنك بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري غدا الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس واليوم، على أن يقام لقاء الزمالك والبنك مساء السبت المقبل .

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الساعات الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2 .