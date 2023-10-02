أمريكا تؤكد دعمها لغينيا في مساعيها نحو عودة حكومة منتخبة ديمقراطيا

أكدت الولايات المتحدة دعم مساعي شعب غينيا لعودة حكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى استقلال شعب غينيا الـ65، إن "واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب شعب غينيا في تطلعاته إلى الديمقراطية".

وجدد بلينكن، في البيان، التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في تحقيق هذا الهدف طوال هذه الفترة الانتقالية، وأضاف أنه في هذه المناسبة، نحتفل بمرور سنوات عديدة من الشراكة مع شعب غينيا على أساس المثل المشتركة والاحترام المتبادل.

واختتم البيان "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب غينيا بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلاله".

