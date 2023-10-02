بث مباشر.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

تقدم البوابة نيوز، بث مباشر، اليوم الاثنين، نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، للسيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية، والدفاع المدني يقوم بعمليات التبريد.

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران بواسطة أجهزة حديثة ومتطورة، والمساعدة في إنقاذ الضحايا ونقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الاثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

https://www.youtube.com/live/5_vQHqFnyCE?si=kklJc7WCscpjqSgo