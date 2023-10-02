ضبط تشكيل عصابي من أخطر العناصر الإجرامية بالإسماعيلية

نجح ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة في ضبط تشكيل عصابي من أخطر العناصر الإجرامية تخصصوا ترويج المواد المخدرة علي نشاط في محافظة الإسماعيلية.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في استهداف البؤرة بنطاق مركز ومدينة ابوصوير ونجحت في القبض علي 6 أشخاص، وبحوزتهم كميات كبيرة من الكوكايين والحشيش والهيدرو وأسلحة نارية ثقيلة "جرينوف" وكمية كبيرة من الطلقات والذخيرة.

وكانت قد وردت معلومات للعقداء محمد جميل واحمد عبد الله وكلاء المنطقة لمكافحة المخدرات تفيد قيام عدد من العناصر الإجرامية، بالتردد علي احدي المزارع بمركز ابوصوير واتخاذها وكرا لبيع المواد المخدرة وتخزينها.

وبأعداد مأمورية مكبرة بمشاركة المقدم محمد جاد والمقدم خالد نبيل والمقدم عبد الرحمن الجنايني مفتشي منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية لمكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط 2 مدفع جرينوف وكمية كبيرة من مخدر الكوكاين وكمية كبيرة من مخدر الحشيش و 20 كيلو من مخدر الهيدرو.