العثور على جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر بالفيوم

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثة طفل حديث الولادة ملقاة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بالعثور علي جثة طفل حديث الولادة ببحر قرية الجعافرة بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ.

وتبين وجود جثة لطفلة أنتي رضيعة في الايام الاولي من عمرها وتم نقل الجثة إلى مستشفى إطسا المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .