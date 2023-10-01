قافلة طبية مكبرة احتفالًا باليوم العالمي للمسنين في دمياط

قام أعضاء فريق الإعلام و التربية السكانية بمديرية الصحة في محافظة دمياط ،بقيادة الدكتورة مروة صالح و بالتعاون مع ادارة الرعاية الاساسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير بالتوجه الى دار مسنين البر و التقوى بدمياط الجديدة، بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بتوصيل الخدمات الصحية لمستحقيها و ضمن المبادرة الرئاسية لكبار السن.

وفى اليوم العالمي لكبار السن الموافق الأول من أكتوبر وذلك لتقديم التوعية الصحية و تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لكبار السن بالاضافة الي تقديم باقات شكر إلى كل جد و جدة أتموا رسالتهم في شبابهم و لا زال دعاؤهم في كبرهم مفتاح السر في نجاة بلادنا و نجاح أبناءها.

وقدمت المديرية في لفتة إنسانية راقية خدماتها الطبية من خلال المبادرة الرئاسية لكبار السن للكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و الأورام لدار مسنين البر و التقوي بدمياط الجديدة للقيام بتحويل النزلاء الذين كشفت التحاليل عن وجود أي مشكلة طبية لديهم لاستكمال الفحص الطبي و تلقي العلاج الازم.

و كما قام الفريق بتقديم المشورة الطبية و النصح للنزلاء و مقدمي الرعاية لهم و أعضاء إدارة الدار و الإجابة عن استفساراتهم بواسطة الدكتورة فاطمة الزهراء صديق و ذلك بهدف رفع الوعي الصحي لديهم و انتهى اليوم بتقديم باقات من الزهور للمقيمين بالدار

وذكر وكيل الوزارة ان المبادرة الرئاسية لكبار السن قدمت خدماتها الصحية منذ تدشينها فى اكتوبر ٢٠٢١ لعدد ٢٨٥٧٦ مواطن داخل محافظة دمياط فى عمر اكبر من ٦٥ عام موزعة بين تقديم فحوصات معملية سواء تحليل انيميا او تحليل سكر أو تحليل سكر تراكمي بالدم و تحليل الدهون الثلاثية و وظائف الكلى.

كذلك تقدم المبادرة خدمات الفحص اكلينيكي ورسم القلب و السونار وفحص النظر بالاضافة الي عمل تقييم نفسي و تقييم تغذوى للمسن.