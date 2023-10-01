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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

دل تكنولوجيز تطلق دليلًا شاملًا حول السحابة المتعددة

عادل الأنصاري المدير
عادل الأنصاري المدير الإقليمي لخدمات ما قبل البيع بشركة دل
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أكد عادل الأنصاري، المدير الإقليمي لخدمات ما قبل البيع بشركة دل تكنولوجيز، أن التقنيات السحابية قد شهدت تطورًا هائلاً خلال العقد الماضي، مما أثر بشكل كبير على نمط عمل الشركات متوسطة الحجم. 

وأشار إلى أن الحوسبة السحابية قد فتحت أبواب التكنولوجيا والبنية التحتية للشركات المتوسطة دون تحمل تكاليف باهظة.

وأضاف الأنصاري أن في بداية الأمر، كانت تقليل التكاليف هو الدافع الرئيسي وراء اعتماد السحابة. لكن في الوقت الحالي، تواجه الشركات تحديات تتعلق بتكاليف السحابة، نظرًا لزيادة حجم البيانات، مما يجعل إدارة تكاليف السحابة أمرًا ذا أهمية بالغة.

وأوضح أن لإطلاق العنان لإمكانيات السحابات المتعددة الكاملة دون التقيد بأنظمة معينة، يجب أن تعتمد الشركات المتوسطة نهج التصميم متعدد السحابات. وهذا يعني الاعتماد على مختلف موفري خدمات السحابة لتلبية احتياجات محددة، مثل استضافة حلول SAP والحاويات وخدمات التعافي من الكوارث.

وأبرز الأنصاري أن هذا النهج يجلب العديد من المزايا الاستراتيجية، مثل تعزيز كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وزيادة المرونة وتحسين استراتيجيات التسويق والأداء العام. وقسَّم تطبيق هذا النهج إلى ثلاث مراحل رئيسية: تحديد الأهداف والتقييم، وتحديد المتطلبات والتصميم، وتنفيذ التغيير وتكوين الأفراد.

أشار الأنصاري أن الحوسبة السحابية قد أحدثت ثورة في عمل الشركات متوسطة الحجم، مما سهل الوصول إلى التكنولوجيا بتكاليف معقولة على مستوى الشركة. وأكد على أهمية اتباع النهج المنظم لتحقيق أقصى استفادة من السحابة المتعددة.

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