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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حرس الحدود السعودي يحبط محاولة تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي
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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي، في قطاع الحرث بمنطقة جازان، محاولة تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وأكدت الجهات الأمنية السعودية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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