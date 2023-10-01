الإسماعيلي يخسر من الكهرباء وديا استعدادا لمواجهة الأهلي

خسر الإسماعيلي أمام منافسه الكهرباء بهدفين دون رد خلال الودية التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية ، ضمن تحضيرات الدراويش لمواجهة الأهلي في ثالث جولات مسابقة الدوري الممتاز.

إيهاب جلال المدير الفني حرص خلال الودية على تجريب مجموعة من اللاعبين الذين لم يشاركو بمباراة الاتحاد بأكثر من مركز للوقوف على مدى تحقيق المرونة التكتيكية.

‏الودية شهدت حضور كلاً من المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة ومصطفى شلة أمين الصندوق وأحمد عبد الرحمن و شوقى عوض عضوا مجلس الإدارة بجانب أمين صندوق نادى الكهرباء.

الفريق بدأ اللقاء بتشكيل ضم كلا من:

محمد فوزى حارس مرمى – عصام صبحى – حماده صلاح – محمد دسوقى – أحمد عبدالوهاب في الدفاع – محمد حسن – عماد حمدى – عبدالله السعيد – محمود شبراوى – نادر فرج في الوسط – باسم مرسى في الهجوم.

وشارك في الشوط الثاني .. كمال السيد حارس المرمى – كريم عرفات – حسن صابر – عبد الرحمن كتكوت – محمود حجازي – محمد زيدان.