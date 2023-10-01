محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لتنسيق جهود الارتقاء بالخدمات الطبية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، الاجتماع التنسيقي لمناقشة سبل التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالمحافظة وبحث الانتهاء من عمليات قوائم الانتظار على مستوى جميع المستشفيات في محافظة الغربية وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

جاء ذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية وكذلك التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الغربية والسعي الدائم والمستمر نحو خدمه المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية بحضور الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الشؤون العلاجية والرعاية المتكاملة بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة الغربية، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، الدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، الدكتور تامر مدكور مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، الدكتور محمد عينر وكيل مديرية الصحة بالغربية، الدكتور محمد شوقي مدير معهد طنطا، الدكتور محمد نجيب مدير مركز قلب المحلة، الدكتورة اعتدال منصور مدير مستشفى رمد طنطا، الدكتور محمد سلام مدير مستشفى المنشاوي العام، الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى المحلة العام، الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ، الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية، الدكتور أحمد أبو المكارم مسؤول المستلزمات الطبية.

تناول اللقاء مناقشة محافظ الغربية الموقف الصحي وحجم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات على مستوى المحافظة وخاصة العنايات المركزة بالإضافة إلى مدى توفر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمستشفيات، إلى جانب متابعة صيانة الأجهزة الطبية بصورة دورية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن مصر في الجمهورية الجديدة شهدت تطورا ملحوظا في القطاع الصحي، وحرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ومن بينها جاءت مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ، وتقدم المبادرة خدماتها لجميع المواطنين بالمجان، لإنهاء قوائم الانتظار لجميع المرضى، حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مادية، حرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة.