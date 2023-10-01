ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"السلع التموينية" تعلن وصول 100 ألف طن سكر خام من الخارج

وصول 100 الغ طن سكر
وصول 100 الغ طن سكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول  باخرتين الى مصر محملين بـ 100 ألف طن سكر خام.

جاء ذلك في إطار ممارسة دولية أجرتها  الهيئة لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل .

أكدت الهيئة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي حتى شهر أبريل المقبل مشيرة إلى أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير وموسم البنجر في فبراير المقبلين.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر 

واستوردت الهيئة العامة للسلع التموينية منذ أيام نحو 200 ألف طن سكر خام .

 

 

ads
السكر , وزارة التموين السلع التموينية زراعة قصب السكر البنجر
ads