"السلع التموينية" تعلن وصول 100 ألف طن سكر خام من الخارج

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول باخرتين الى مصر محملين بـ 100 ألف طن سكر خام.

جاء ذلك في إطار ممارسة دولية أجرتها الهيئة لاستيراد 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل .

أكدت الهيئة أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي حتى شهر أبريل المقبل مشيرة إلى أن موسم حصاد قصب السكر يبدأ في يناير وموسم البنجر في فبراير المقبلين.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر

واستوردت الهيئة العامة للسلع التموينية منذ أيام نحو 200 ألف طن سكر خام .