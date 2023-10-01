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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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لتسهيل التنقل بين المحطات.. بروتوكول تعاون لتوفير "السكوتر الكهربائي" خارج محطات مترو الخط الثالث

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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 وقعت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو  الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو،  بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيليتي Mobility  Rabbit لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث وهي السكوتر الكهربائي.

وأوضحت الشركة أن الفترة التجريبية تبدء يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ وتستمر علو مدى ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل الانتقال بسعر مخفض من وإلى عدد من محطات الخط الأخضر الثالث وهي محطات هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي.

وأكدت أن الاتفاق يأتي في إطار الدعم الكامل وتوجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لتشجيع المشروعات التي تعزز شبكة المواصلات العامة والاستدامة في المدن.

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شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو الخط الأخضر الثالث محطات خط المترو السكوتر الكهربائي
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