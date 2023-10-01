دوري أبطال أوروبا.. حكم فرنسى يدير مباراة ريال مدريد ونابولى

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، عن هوية الحكم الذى من المفترض ان يتولى إدارة مباراة نابولى الإيطالى، الذى يستضيف نظيره ريال مدريد، بدورى أبطال أوروبا.

عين الاتحاد الأوروبى الحكم الفرنسي كليمون توربان لإدارة المباراة المقرر أن تجمع بعد غد الثلاثاء نابولي وريال مدريد على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "الشامبونز ليج".

ويساعد الحكم الفرنسى في المباراة طاقم تحكيم مكون من نيكولا دانيس وألكسيس أوجيه، بينما ستتولى ستيفاني فرابارت مهمة الحكم الرابع، علاوة على ذلك، سيكون جيروم بريسارد مسؤولا عن تقنية التحكيم عبر الفيديو (ڤار).