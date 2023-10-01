حازم حسني يستقبل رئيس الاتحاد الكيني للرماية بمطار القاهرة

استقبل اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية محمد شعيب رئيس الاتحاد الكيني للرماية والبعثة الكينية المشاركة في البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية.

تأتي زيارة رئيس الاتحاد الكيني لحضور منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 1 حتي 10 اكتوبر الجاري بمشاركة 250 رام ورامية من 15 دولة أفريقية.

ورحب رئيس اتحاد الرماية الأفريقي والمصري بزيارة رئيس الاتحاد الكيني لمصر لحضور منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية في إطار ثقة الاتحادات الرياضية الأفريقية في القدرة المصرية على تنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

ومن جانبه، أعرب محمد شعيب رئيس الاتحاد الكيني عن بالغ سعادته بتواجده في مصر لمشاهدة مجموعة من تدريبات البطولة الأفريقية للرماية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مصر باتت واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم تنظيمًا للبطولات الرياضية الكبرى، ولاسيما بعد النجاح المبهر الذي حققته في استضافة بطولة العالم للرماية.

كما ثمن رئيس الاتحاد الكيني للرماية دور الاتحاد المصري للرماية واللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة المصرية في تنظيم البطولة بالشكل الأمثل.

الجدير بالذكر أن الفائز بالمركز الأول في البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية البندقية والمسدس سيتأهل مباشرة لأولمبياد باريس المقبلة 2024.