شروط تشغيل التكييف الصحراوي وخطورته داخل الأماكن المغلقة

يعرف التكييف الصحراوي أو مبرد للهواء كما يطلق عليه البعض، يتم تشغيله عن طريق وضع المياه بداخله، لتبدأ المروحة الداخلية في تبريدها، وتحوليها إلى هواء بارد،ويتهافت الناس لشرائه بدلًا من المكيف العادي في الآونة الأخيرة، لأنه يستهلك الكهرباء بنسبة أقل عن غيره من باقي الأنواع، كما أنه يتميز برخص ثمنه، وأيضًا بسهولة انتقاله من مكان إلى آخر، ولكن قبل اقتنائه يجب الالمام بشروط تشغيله وعوامل خطورته.

هناك عدد من النصائح يجب مُراعاتها قبل شراء المكيف الصحراوي، منها:

1) التأكد من أن المكيف مُناسب لمساحة المنزل:

يجب أن تتأكد من أنه مناسب للحجم الصحيح لمساحة منزلك، فإن كان المكيف صغيراً بالنسبة لغرفتك، فسوف يؤدي هذا إلى إهدار المزيد من الطاقة لأنه سيعمل بجهد إضافي لتبريد المكان.

2) معرفة سمك وكمية ألواح التبريد:

ألواح التبريد لها دور أساسي في تحديد مدى قدرة المكيف الصحراوي على التبريد، فهي تعمل على امتصاص الهواء، وتسمح له بالتدفق عبرها لإعادة تبريده.

3) التعرّف على نسبة استهلاك المكيف الصحراوي للطاقة:

من الأفضل سؤال البائع قبل شراء المكيف الصحراوي عن العلامة التجارية الأكثر كفاءةً في استهلاك الطاقة، هذا سيوفر في استهلاكك للكهرباء وسيكون له تأثير سلبي أقل على البيئة.

4) معرفة ما إذا كان المكيف يحتوي على خيارات تنظيم السرعات:

من الأفضل أن يحتوي المكيف الصحراوي على خيارات لتنظيم السرعات، بعض المكيفات الصحراوية توفر ثلاثة أوضاع هواء مختلفة.

5) التعرّف على سعة خزان المياه:

من المهم أن تحتوي المكيفات الصحراوية على خزانات للمياه بسعة كبيرة الحجم، كلما كان الخزان كبيراً كلما استمر تشغيل مبرد الهواء لفترة أطول، كما يجب أن يحتوي على مؤشر لمستويات الماء لمعرفة متى يحتاج إلى التعبئة.

6)مستوى الصوت:

أحد العيوب التي تُعاني منها المكيفات الصحراوية هو صوتها المرتفع نسبياً، الذي قد يصل إلى حدّ مستوى مزعج من الضجيج في معظم الحالات، عادةً ما يختلف مستوى الضوضاء تبعاً للجودة والفئة السعرية، فالأنواع الأرخص تأتي بصوت ضجيج مرتفع، ينخفض تدريجياً هذا الضجيج عند الاتجاه نحو الأنواع الأفضل جودة والأعلى سعراً.

وعند اقتنائه يجب مراعاة مايلي:

1) ضع المكيف الصحراوي في مكان ظل:

هذه هي النقطة الأهم للحصول على هواء بارد من المكيف الصحراوي، يجب أن تجعل المكيف الصحراوي في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة، إذا لم تجد مكاناً في ظل، أو كان المكيف الصحراوي مُستخدماً في مكان ما خارج المنزل، فيُفضّل أن تقوم بصنع مظلة تقيه من أشعة الشمس الحارقة.

2) افتح نوافذ المنزل باستمرار:

كما سبق الذكر يكون المكيف الصحراوي أكثر فاعلية عند بقاء النوافذ مفتوحة، سيؤدي هذا إلى التخلص من الرطوبة في الهواء داخل المنزل والناتج عن استخدام المكيف الصحراوي، هذا الهواء الرطب يُقلل من فاعلية المكيف الصحراوي حال بقائه محتجزاً في المنزل.

3) احرص على أن تكون ألواح التبريد نظيفة:

يجب أن تكون ألواح التبريد باستمرار وخالية من الأوساخ العالقة مثل الطين أو الأغبرة أو غيرها وذلك لضمان عمله بفاعلية.

4) انتظر قليلاً قبل تشغيل المروحة:

يُفضّل أن تقوم بتشغيل مضخة الماء أولاً ليقوم الماء بتبليل القشّ، ويُصبح متشبعاً بالماء وذلك لمدة لا تقل عن 5 – 10 دقائق، ثم يتم تشغيل المروحة. بذلك، ستحصل على الهواء البارد على الفور، وتوفر في الطاقة الكهربائية.

ولكن للتكييف الصحراوي العديد من الأضرار، ويرجع ذلك إلى نظام المياه في المكيف الصحراوي يكون مفتوحًا، ما يجعله عرضة للبكتيريا، التي تنتقل إلى الأشخاص عن طريق الهواء غير الصحي، ويزداد أيضًا أضراره عند تشغيله لفترات طويلة في أماكن مغلقة لا يتجدد فيها الهواء، خاصة مع ما نمر به في الوقت الحالي من أزمة اننتشار فيروس كورونا.

ومن أضرار التكييف الصحراوي:

1) يسبب المكيف الصحراوي الشعور بآلام في العضلات والمفاصل عند وضعه في زاوية مرتكزة على الشخص.

2) الإصابة بالنزلات الشعبية الحادة .

3) الإصابة بالالتهاب الرئوي.

4) التهابات الجيوب الأنفية .

5) الإصابة ببعض الأمراض الصدرية.

6) الإصابة بالتهاب الحلق.

7) يؤدي إلى إصابة الجلد بالجفاف الشديد.

8) يؤدي التكييف الصحراوي إلى زيادة أزمات الربو لمرضى الربو، وذلك لأنه يؤدي إلى غلق الشعب الهوائية.

9) حذر الأطباء والمتخصصين من خطورة عدم تنظيف المكيف الصحراوي بكثرة، وذلك بسبب تراكم البكتريا والجراثيم في الماء ومن ثم انتشارها في الهواء.

10) تزداد مخاطر التكييف الصحراوي بسبب عدم تعرضه للأماكن جيدة التهوية، لأن في هذه الحالة يساعد على انتقال العدوى والأمراض بصورة أكبر وأسرع.

ولكن يمكن الوقاية من أضرار التكييف الصحراوي من خلال:

1) ينصح بعد استخدام التكييف الصحراوي بشكل يومي، للحد من أضراره كالتعرض للأمراض الصدرية.

2) يجب تجديد الهواء بالغرفة بشكل مستمر، فلا يجب أن يوضع المكيف الصحراوي في غرفة مغلقة.

3) يجب الاهتمام بتنظيف المكيف الصحراوي جيدًا، للتخلص من البكتيريا والجراثيم التي تتراكم عليه.

4) ينصح بعدم التعرض له مباشرة.

5) تجنب وضعه في أماكن مغلقة.