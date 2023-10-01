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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن .

وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 448 شاحنة و36 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 165شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع ، 283شاحنة و13 سيارة  . 
وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن و176 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة انجى .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1129 راكب بموانيها .
 

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- هيئة مواني البحر الأحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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