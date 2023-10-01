بالصور.. توافد العاملين بالبترول على الشهر العقاري بطور سيناء لتحرير توكيلات ترشح السيسي للرئاسة

تواصل اليوم الأحد، توافد العاملين في قطاع البترول إلى مقر الشهر العقاري بطور سيناء، يتقدمهم المهندس صفوت جرجس مدير عام حقول سيناء بشركة بترول بلاعيم؛ وذلك لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لترشحه لفترة رئاسية جديدة. في أول مشاهد الانتخابات الرئاسية، في رسالة واضحة أن الشعب المصري خلف قيادته السياسية، ولديه الإصرار في إبهار العالم للخروج بموكب ديمقراطي يليق باِسم مصر.

ونظم حزب مستقبل وطن بمختلف مدن المحافظة، احتفالية ضخمة لاستقبال المواطنين لعمل التوكيلات، حيث عكف الحزب على تهيئة الجو المناسب للمواطنين وذلك تسهيلًا وتوفيرًا لجميع سبل الراحة للمواطنين خلال سير عملية التوكيلات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.

وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، بحسب ما أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى اليوم أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرا.

وحددت الهيئة يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.

كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 أكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 أكتوبر.

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