الدوري الفرنسي.. تشكيل هجومي لستاد ريمس أمام ليون

أعلن ويل ستيل المدير الفنى لفريق ستاد ريمس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليون، وذلك بعد قليل على ملعب "أوغيست دولون"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق ستاد ريمس كالتالى:

حراسة المرمى: ياهفان ديوف .

خط الدفاع: توماس فوكيت، جوزيف أوكومو، يونس عبد الحميد، تيبوت دو سميت.

خط الوسط: مارشال مونيتسي، أزور ماتوسيوا، تيدي توما.

خط الهجوم: جونيا ايتو، محمد دارامي، كايتو ناكامورا.

ويحتل فريق ستاد ريمس المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ليون قاع الترتيب بنقطتين فقط.