فوج صيني يزور هرم هوارة في الفيوم.. "صور"

أعلنت نرمين عاطف، مديرة ادارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بأن هرم هوارة استقبل اليوم الأحد العديد من الأفواج الصينية السياحية، لافتة أن السائح الصيني من عشاق السياحة الثقافية الأثرية، والتي ابدوا إعجابهم الشديد بالمنطقة الأثرية وبحسن استقبال العاملين بها.

وأكدت مديرة الوعي الأثري بأن الإدارة قامت برصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، ومتابعتها بصورة دورية، بأشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية.

وأضافت" عاطف" بأن الموسم السياحى الحالى حقق العديد من طموحات العاملين بالمنطقة الآثرية بعد التدفقات السياحية المتزايدة لزيارة المعالم الأثرية التي تشتهر بها محافظة الفيوم.

ولفتت إلى أن المحافظة تشهد حالة من الرواج السياحى، لم تشهدها محافظة الفيوم من سنوات طويلة، تشهد تلك الفترة من العام الجاري حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم.

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