النائب أحمد عثمان يشارك المواطنين بالإسماعيلية عمل التوكيلات الرئاسية للسيسي

شارك النائب المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، عدداً كبير من المواطنين لعمل توكيلات رئاسية في الشهر العقاري بحي ثالث بالاسماعيلية، لتأييد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لفترة رئاسية جديدة.

وعبر النائب "أحمد عثمان" عن سعادته بتوافد جميع فئات المواطنين على مكاتب الشهر العقاري في جميع مراكز ومدن وقري محافظة الإسماعيلية، لعمل توكيلات تأييد للرئيس "عبد الفتاح السيسي"، وذلك لما حققه الرئيس من إنجازات في كافة المجالات خلال الفترة الماضية، سواء البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، وبناء العاصمة الإدارية، والمبادرات الصحية، والقضاء على "فيروس سي".

وأكد النائب "أحمد عثمان" على ضرورة نزول المواطنين والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية القادمة، لإستكمال مسيرة التنمية، التي أطلقت في عهد الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وأوضح النائب "أحمد عثمان"، إن مصر تتصدي لكافة الأزمات والمشاكل التي تواجه الدولة، لذلك لا بد من تكاتف جميع المواطنين والنزول والإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية القادمة لإستكمال "قطار التنمية".