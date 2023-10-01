رئيس قصور الثقافة يفتتح فعاليات الدورة 30 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح

افتتح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس السبت، فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثلاثين، "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني"، والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وذلك بحضور العديد من المسرحيين والنقاد والفنانين وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وقيادات هيئة قصور الثقافة والإعلاميين.

بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حداد على روح المخرج الراحل حمدي طلبة، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان.

أعقب فعاليات حفل الافتتاح الذي قدمه المخرج شاذلي فرح، العرض المسرحي "قط وفأر" تأليف الكاتب المسرحي الأمريكي إدوارد ألبي، دراماتورج وإخراج محمد عبدالستار. وتدور أحداثه بين جيري وبيتر وهما شابان مختلفان تماما، يلتقون بحديقة الحيوان، ويحاول جيري أن يحكي لبيتر قصة حديقة الحيوان التي سيسمع عنها الجميع في الأخبار، ويدور نقاش طويل بينهم ينتهى بصراع على المقعد الوحيد الموجود بالحديقة، وينتهي بانتحار جيري بسكين في يد بيتر.

العرض لنادي مسرح الجيزة الثقافي، إضاءة محمد عبدالرحمن، استعراضات مصطفى نصار، موسيقى منار ناجي، تصميم ديكور محمد جمال وخالد مصطفى، أشعار حامد سعيد، وبطولة خالد حبيب وحامد سعيد.

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها الكاتب سعيد حجاج، شارك بها المخرج حمدى حسين والناقدة د. داليا همام، وتناول "حسين" فكرة المسرح الذى يمثل فعلا اجتماعيا بدءا من أيام الإغريق ذلك الفعل النابع من المجتمع، كما تحدث عن الصورة المسرحية التى تبدأ من الدراما الموجودة بقصة العرض ثم الفنانين، والديكور، والموسيقى.

كما تناول طرق قراءة الصورة المسرحية التي تعتمد على الزمان والمكان داخل النص المسرحي، موضحا أن العرض اليوم يحمل "ديكور واحد" يمثل حديقة الحيوان، وتدور أحداثه بين شخصين وهو من أصعب الموضوعات في المسرح.

وأوضحت د. داليا همام أن المخرج قام بتكثيف الأحداث التي جاءت بشكل منضبط الإيقاع من أوله لآخره، كما أثنت على اللغة المستخدمة في العرض، وتحدثت عن الديكور والأغاني والموسيقى في المسرحية وأنها عناصر ذات دلالات واضحة ساهمت في توثيق فكرة النص، الذى يحمل طابعا كوميديا بشكل كبير ومختلفا عن النص الأصلي.

وفي الختام تحدث مخرج العرض محمد عبد الستار عن فلسفته في تقديم دراماتورج للنص، وعن سعيه لتقديمه بفكر مختلف.

حضر الفعاليات أعضاء لجنة التحكيم د. أحمد مجاهد رئيس اللجنة، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مدير ومقرر المهرجان. والشاعر يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان، والفنان الكبير حمدي الوزير، وقيادات هيئة قصور الثقافة د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، والفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية.

يذكر أن المهرجان الذي تنظمه الإدارة العامة للمسرح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، يشارك به 27 عرضا لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة، ويستمر حتى 15 أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح بعنوان "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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