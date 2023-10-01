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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا يوم السبت.

وذكرت الصحيفة عبر قناتها في "تلجرام": "هناك تقارير عن وقوع انفجارات في أوديسا، كما رصدت مسيرات شهيد متجهة نحو منطقة زاتوكا والجنوب."

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" الأوكرانية تم إعلان حالة الطوارئ وتفعيل صافرات الإنذار في المدينة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه الأنباء حتى اللحظة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة زابوروجييه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة زابوروجييه التي انضمت إلى روسيا.

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مدينة أوديسا دوي انفجار انفجارات
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