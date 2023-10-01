بالصور.. ختام فعاليات اليوم العالمي للسياحة بالإسكندرية

اختتمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، أمس الجمعة، فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسياحة بدار الأوبرا المصرية "مسرح سيد درويش".

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، «إننا اليوم نشهد ختام فعاليات اليوم العالمي للسياحة، والذي استمرت على مدار 6 أيام متواصلة بدءًا من يوم 25 الشهر الجاري بمشاركة وتعاون القنصليات الأجنبية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، الفنانين ورموز المجتمع السكندري، لتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لخدمة السياحة السكندرية.

ليشهد حفل الختام، تقديم عروض فنية استعراضية مصرية وروسية وصينية في حفل مصري سكندري بحضور النائب تشين جينمينغ والنائب جين هوي، نائبا قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والقنصل بافيل كيديسيوك مدير المركز الثقافي الروسي لعرض لوحات فنية استعراضية من التراث الفلكلوري المصري، ومعزوفة مع الفلكلور الصيني، وعرض استعراضي من البالية الروسي، ليكون ختام يحقق مزيج من الثقافات والحضارات المتعايشة على أرض الإسكندرية.

ويتخلل حفل الختام عرض مجموعة من الأفلام السياحية لترويج أهم المعالم والمقاصد السياحية السكندرية وتشجيع صناعة الحرف اليدوية التراثية لأيادِِ مصرية خالصة.

واصلت «العرجاوي»، أننا حرصنا على مدار فعاليات اليوم العالمي للسياحة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تدعم مختلف أنواع السياحات، لإبراز مقومات عروس البحر المتوسط أحد أهم الوجهات السياحية المصرية والتي تشهد توافد كبير من السياحة الداخلية والخارجية.

وتابعت «العرجاوي» أن اليوم العالمي للسياحة، فرصة هامة لابد من استغلاله تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"، لتتشابك مختلف المؤسسات الدبلوماسية والرسمية والمجتمعية على هدف واحد لتعزيز وتنمية مكانة الإسكندرية سياحيًا.

واستعرضت مدير عام التنشيط السياحي، ماتم إنجازه خلال فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للسياحة، من أفكار إبداعية متجددة تعزز السياحة السكندرية، بدءًا من حفل الافتتاح بمركز الحرية للإبداع، ثم مهرجان سيمبزيوم كيمت " الرسم على أشرع المراكب" لاحتضان المواهب الفنية الشابة بأحد الشواطئ الخاصة "شاطئ هيلتون كورنيش"، ثم إفتتاح مهرجان الطعام food festival لتقديم مجموعة من أشهر الأكلات الصينية، الشامية، والمصرية.

واستكملت فعاليات اليوم العالمي للسياحة بحفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافي الروسي، بجانب تنظيم ورش يدوية للأطفال، لتستكمل فعاليات يوم السياحة العالمي بجولة للتعرف بشارع فؤاد أقدم شوارع الإسكندرية وصولا إلى المتحف اليوناني الروماني.

وفي نهاية حفل الإفتتاح كرمت الدكتورة أمل العرجاوي، مجموعة من شركاء النجاح تقديرًا لجهودهم الإبداعية ممن لم يبخلوا جهدًا أو فكرة لإنجاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة.