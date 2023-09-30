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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف ضد طارق حامد.. مواجهة مصرية بين الخليج وضمك بالدوري السعودي

طارق حامد
طارق حامد
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أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق الخليج، اليوم السبت، نظيره ضمك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد شريف هجوم الخليج أمام ضمك، في المواجهة المصرية التي تجمعه بمواطنه طارق حامد لاعب الضيوف في مواجهة الليلة.

ويتواجد أيضًا طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، ضمن كتيبة المدرب كوزمين كونترا، بعدما أسهم الدولي المصري في التعادل مع الهلال بهدف لمثله في مباراة الجولة الماضية من الدوري السعودي.

تشكيل الخليج ضد ضمك

تشكيل الخليج

تشكيل ضمك ضد الخليج

تشكيل ضمك

يحتل فريق الخليج، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 8 نقاط، فيما يأتي ضمك في المركز السادس عشر وفي رصيد 4 نقاط.

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الخليج ضمك محمد شريف طارق حامد الدوري السعودي
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