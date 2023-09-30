الدقيقة 30.. الزمالك يتأخر بهدف أمام أرتا سولار في الكونفدرالية

تأخر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بهدف، أمام ضيفه أرتا سولار الجيبوتي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف الفري٤ الجيبوتى في الدقيقة 15 عن طريق وارساما حسن، لتصبح النتيجة 3 أهداف دون رد بمجموع مواجهة الذهاب.



ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

