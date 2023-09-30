مسئول روسي: روسيا وبوليفيا تدعمان عالمًا عادلًا متعدد الأقطاب

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن روسيا وبوليفيا تدعمان معا نظاما عالميا عادلا وعالما متعدد الأقطاب، مشيرا إلى أن بوليفيا لم تدعم العقوبات ضد روسيا.

وذكرت وكالة أنباء " تاس " الروسية أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس مجلس الدوما الروسي اليوم السبت مع رئيس مجلس الشيوخ في بوليفيا أندرونيكو رودريجيز.

ودعا الجانبان - خلال الاجتماع - إلى إنشاء عالم متعدد الأقطاب ونظام عالمي أكثر عدالة، وغياب الهيمنة في الأمم المتحدة وفي المنابر الدولية الأخرى، فقط دولة مستقلة ذات سيادة يمكنها التخطيط لمستقبلها.

وناقش الجانبان - خلال الاجتماع أيضا - توسيع التعاون داخل الجمعيات الدولية، فضلا عن التعاون في مجالات التعليم والطاقة والتجارة وغيرها من المجالات.

وقال رودريجيز إن بوليفيا تؤيد أيضا عالم متعدد الأقطاب والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن بوليفيا تدعم روسيا التي يتعين عليها مقاومة القوى الأجنبية التي تسعى للتأثير عليها من الخارج، مشيرا إلى أن البلدين اتفقا على دعم التعاون البرلماني وتحقيق التنمية المستدامة بشكل بين البلدين.

وأكد رودريجيز أن بوليفيا بمساعدة روسيا، ستحقق نجاحات جديدة في مختلف المجالات.

ومن جانبه، شكر فولودين نظراءه البوليفيين على دعمهم، مشيرا إلى أن روسيا تسترشد باستمرار بمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والاحترام والتعاون متبادل المنفعة، مضيفا " أن لكل أمة وشعبها قيمها الخاصة ومن الصحيح حمايتها".

وأكد فولودين، أن اجتماع اليوم سيوفر قوة دافعة لمواصلة تطوير العلاقات بين برلماني روسيا وبوليفيا، وسيضع أساسا جيدا للتعاون بين البلدين.