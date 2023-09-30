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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الفنان محمد فريد

الفنان محمد فريد
الفنان محمد فريد
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أعلن الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان محمد فريد. ونشر فهمي صورة للفنان الراحل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «الأستاذ الغالى محمد فريد فى ذمه الله إنا لله وإنا إليه راجعون» . 

يشار الي ان الفنان محمد فريد شارك في العديد من الاعمال الفنية المهمة منها ، مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، فيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، الشيطانة التي أحبتني" ومسلسل "غريب في المدينة" و"الشهد والدموع" و"محمود المصري" و"أستاذ ورئيس قسم" وفيلم "البحث عن فضيحة" وفيلم "احكي يا شهرزاد" و"الديلر" ومسرحية "راقصة قطاع عام" .

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محمد فريد وفاة الفنان محمد فريد نقابة المهن التمثيلية
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