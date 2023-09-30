النيابة تباشر التحقيق لكشف لغز قتيل العمرانية

باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور علي جثة أحد الأشخاص مقتولا وملقى في الطريق العام، وانتقل فريق من النيابة العامة إلي محل الواقعة لمعاينة الجثمان وفحص ما به من إصابات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة القريبة من الواقعة وتفريغها، واستدعاء أسرة المجني عليه، وفحص علاقاته مع الآخرين.

كما أمرت النيابة بعرض الجثمان علي مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بدفنه، عقب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة بتلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل عقار بشارع متفرع من شارع ترعة الزمر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف وبالفحص عثر على جثة بها شبهة جنائية وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.