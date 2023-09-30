ردا على ما نشرته "البوابة نيوز".. تعليم قنا: عودة طلاب مدرسة ناصر الابتدائية بعد أسبوع

أكد الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، إن قرار إلحاق طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة لمدرسة سيدي عبدالرحيم الاعدادية، جاء لمصلحة ابنائنا الطلاب لحين انتهاء أعمال الصيانة، من قبل الأبنية التعليمية.

أوضح “السيد”، ردا على شكوى نشرتها “البوابة نيوز”، إن عودة الطلاب لمدرسة ناصر خلال اسبوع على الأكثر عقب انتهاء صيانة الصرف الصحي.

من جانبه أكد مجلس أمناء مدرسة ناصر، أن المباني دخلت صيانة كاملة، وسينتهي المقاول منها خلال اسبوع، والحاق الطلاب بمدرسة أخرى جاء بعد التأكد ان الأعمال لم تنتهي قبل انطلاق العام الدراسي.

وكان قد اشتكى أولياء أمور طلاب بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقنا، من قرار الحاق ابنائهم إلى مدرسة إعدادية أخرى، نظرا لوجود أعمال صيانة.

وقال أولياء الأمور لـ"البوابة نيوز"، إنهم فوجئوا بمنشور عبر جروب مدرسة ناصر الابتدائية بقنا، أمس الأول، بإعلامهم انه تقرر نقل تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنات، بمدينة قنا “فترة مسائية”، نظرا لوجود بعض أعمال الصيانة.

واعترض أولياء الأمور على القرار، مؤكدين أنه سبب لهم صدمة خاصة ان الدراسة ستنطلق غدًا السبت.

وجاء في منشور المدرسة الآتي:

اولا : تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠م في مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات ( فترة مسائية ) اعتبارا من الساعة الثانية عشر الا ربع ( ١١.٤٥ )

ثانيا : يبدأ حضور الصف الاول الابتدائي ( فقط ) يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٩/٣٠، يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١م ( فترة مسائية بمدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات ) مع عدم حضور باقي الصفوف.

علما بأنه لن يتم السماح لأولياء الأمور بدخول المدرسة منعا للتزاحم و حفاظا على النظام و حرصا على سلامة التلاميذ.

ثالثا : يبدأ حضور باقي الصفوف ( الثاني & الثالث & الرابع & الخامس & السادس ) يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢م .

و بالتالي تكون جميع الصفوف الدراسية بالكامل موجودة يوم الاثنين ٢٠٢٣/١٠/٢م بمدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات ( فترة مسائية )

رابعا : يبدأ حضور تلاميذ رياض الاطفال يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١م في فصول رياض الاطفال الموجودة بمدرسة ناصر ( المكان المعتاد لرياض الاطفال ) و تكون المواعيد من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات، وذلك لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.



وشدد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.