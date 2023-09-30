أحمد فتحى يشارك جمهوره البوستر الدعائى لفيلم "5 محيي الدين أبو العز"

نشر الفنان أحمد فتحى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لفيلمه الجديد "5 محيي الدين أبو العز" ليشارك به جمهوره.

وعلق على الصورة "يارب وفقنا .. قريباً"، وظهر فتحى مكرر من خلال البوستر الدعائى ثلاث مرات، وكان أحدهم يعطى ظهره وعليه لاصق "مطلوب للعدالة".

الفيلم سيتم طرحة فى دور العرض السينمائى قريباً، بطولة أحمد فتحى، مصطفى أبو سريع، هاجر الشرنوبى، لبنى ونس، محمد جمعه، ميمى جمال، والإخراج شادى على.

تدور أحداث الفيلم حول شاب يسعى للزواج قبل السفر للخارج، وأثناء سفره يكتشف أنه متورط فى جريمة قتل وعليه حكم إعدام، ويقوم بالهرب من المطار فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فتحى المشاركة فى مسلسل "اللعبة" الجزء الرابع، بطولة هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، أحمد فتحى، والإخراج معتز التونى.