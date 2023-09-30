"مندور" يفتتح مجلس جامعة قناة السويس ببرقية شكر للرئيس السيسي





بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس رسالة شكر وعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لرعايته وتشريفه ليوم تفوق الجامعات المصرية، والذي استضافته جامعة قناة السويس الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن زيارة الرئيس لجامعتنا للمرة الثانية يُعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبيها، مثمنًا جهود فخامته لتطوير منظومة التعليم والجامعات، مؤكدًا أن تكريم سيادته لأوائل خريجي الجامعات المصرية لأول مرة في تاريخ الجامعات يُعد دليلًا قاطعا على الاهتمام غير المسبوق الذي يحظى به الشباب بصفة عامة، وشباب الجامعات بصفة خاصة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقيادتها الرشيدة.

جاء ذلك أثناء الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس، والتي عقدت اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر، بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات.

هذا وواصل الدكتور ناصر مندور الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإشادته بالجامعة وحسن تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن تلك الإشادة التي جاءت بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسته الماضية تعد مسئولية كبيرة على الجامعة، وداعم كبير لمواصلة النجاح والريادة، داعيًا الله أن يمن على جامعتنا بمزيد من التقدم والازدهار.

هذا وأستهل الدكتور ناصر مندور المجلس - بتقديم العزاء لكلية الزراعة التي فقدت أحد علمائها الأجلاء الدكتور معتز الجيار داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة للدكتورة نهى مصباح لتوليها منصب عميد معهد التقنية الحيوية، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها.

وفي بداية الجلسة رقم 444 قدم " مندور" الشكر للواء أ.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لتعاونهما التام مع الجامعة للتنسيق لزيارة فخامة الرئيس، واصلا الشكر لعمداء الكليات على مساندتهم وتعاونهم لإنجاح زيارة فخامة الرئيس، مؤكدًا أن بداية عام جامعي جديد بزيارة الرئيس ولقائه بالطلاب تعطي دفعة قوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في آن واحد.

ونقلًا عن المجلس الأعلى للجامعات - أحاط الدكتور ناصر مندور المجلس علمًا بتقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وفي مقدمتها، مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر بتشريف السيد رئيس الجمهورية، بجامعة قناة السويس.

وطالب رئيس الجامعة السادة النواب بتقديم تقرير مفصل عن استعدادات القطاعات المختلفة وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لبدء العام الجامعي الجديد 2023/2024.

كما كشف "مندور" عن عدد الطلاب الجدد بكليات الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة أعدت برنامج استقبال مميز لطلابها الجدد والقدامى، مشيرًا إلي جاهزية الكليات والمعاهد والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، مُعلنًا عن جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، مع التأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، مُعلنًا عن إعلان كافة الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد بفترة كافية ؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.



وأكد، جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن من اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد.