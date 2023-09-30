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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: مصر تحملت علاجا على نفقة الدولة بقيمة 87 مليار جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصحة ما زال في مرحلة التطوير والتجديد، كما شهد القطاع مضاعفة الموازنة المخصصة للقطاع الصحي أكثر من 5 مرات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، اليوم السبت، أن مصر تحملت علاجا على نفقة الدولة بقيمة 87 مليار جنيه، وتم علاج نحو 17.5 مليون مريض. وتابع رئيس الوزراء أنه تم تشغيل المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات بتكلفة 51 مليار جنيه، وإطلاق عدة مبادرات صحية.

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوافرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

تنطلق جلسات حكاية وطن بالجلسة الافتتاحية، تعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

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مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز الدكتور مصطفى مدبولي قطاع الصحة
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