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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: لا نحارب الإرهاب فقط

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: نحن لا نُحارب الإرهاب فقط، لكن أبواق الكذب والافتراء والشائعات التي تطول كل إجراء ومسار يتم من قبل الدولة، مستدركًا:"لكن مفيش حاجه عند ربنا بتروح".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، اليوم السبت، أن "كل تفاصيل الإثم والمكر التي تم عملها على مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، والتي كانت امتداد لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري، وأن تصبح جزءا من الشخصية المصرية متشككة وغير واثقة في نفسها وفي بلدها، هذا بناء فكري وجداني تم عمله لمصر خلال 50 سنة".

وتابع "يعتقدون أنهم يستطيعون من خلال ذلك أن يبنوا أمة"، مشيرًا إلى أن "الأمة لا تبني إلّا على البناء والإصلاح فقط، لا الخراب ولا الإساءة ولا الهدم ولا التشكيك".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن الارهاب
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