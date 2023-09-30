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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي خلال "حكاية وطن": “النهاردة هنحكيلكم حكاية مصر منذ 2011”

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مؤتمر حكاية وطن سيناقش اليوم وحتى الاثنين المقبل حكاية بلدنا ، متابعا :" النهاردة هنحكلكم الحكاية من وجهة نظر الدولة منذ 2011 “ .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته فور وصوله لقاعة الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة بمؤتمر حكاية وطن ، أن الدولة المصرية قابلت تحديات كفيلة تهد دول ، مرددا :" بكرر الكلام وبعيده عشان قدام ربنا ابقا كررته ".

وأكد أن الدولة المصرية لم تكبر إل  بنمو وتضحية أبنائها ، مرحبا بالحضور بالمؤتمر.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات

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مؤتمر حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة
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