السيسي خلال "حكاية وطن": “النهاردة هنحكيلكم حكاية مصر منذ 2011”

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مؤتمر حكاية وطن سيناقش اليوم وحتى الاثنين المقبل حكاية بلدنا ، متابعا :" النهاردة هنحكلكم الحكاية من وجهة نظر الدولة منذ 2011 “ .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته فور وصوله لقاعة الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة بمؤتمر حكاية وطن ، أن الدولة المصرية قابلت تحديات كفيلة تهد دول ، مرددا :" بكرر الكلام وبعيده عشان قدام ربنا ابقا كررته ".

وأكد أن الدولة المصرية لم تكبر إل بنمو وتضحية أبنائها ، مرحبا بالحضور بالمؤتمر.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات