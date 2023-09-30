الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.



وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرا اليوم أيضًا، منوهة بأن قيم الحرارة اليوم ستكون أقل مقارنة بالأمس، حيث تسجل العظمى اليوم 35 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية انه تسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومع دخول الليل تسود أجواء معتدلة على كافة الأنحاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه ظاهرة الشبورة المائية، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.