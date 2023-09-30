جوجل يحتفل بتماثيل عين غزال الأردنية

يحتفل محرك البحث الشهير "جوجل" ، اليوم السبت، بنوع مميز من الآثار التي يعود تاريخها إلى العصور الحجرية القديمة، وهي تماثيل «عين غزال» التي تعد من الآثار التاريخية الهامة في دولة الأردن، وفقًا لما نشره الموقع، إذ قام بتغيير شعاره إلى أشكال تلك التماثيل.

تعود تماثيل عين غزال الأردنية إلى الفترة بين عامي 7250 و6500 قبل الميلاد، وهي منحوتة من الصلصال، وتمثل أشكالا بشرية مجردة، وتقول الكثير عن براعة الحضارة التي صنعتها.

جرت تسمية هذه التماثيل باسم المنطقة المكتشفة فيها شرق العاصمة عمّان عام 1982، وتعد من أقدم التماثيل التي صنعها الإنسان، ويعتبرها تشكيليون باكورة الفن التشكيلي وفن النحت في العالم القديم.وببلغ عدد تماثيل عين غزال 36 تمثالًا، وعند اكتشافها تبين مدى تأثرها بالاهتزازات والأوزان الثقيلة التي كانت تمر بموقع اكتشافها أثناء عملية شق طريق، ما أدى إلى تهشم نواة التماثيل وتشقق قشرتها الجبسية.

وخضعت تماثيل عين غزال للترميم في بريطانيا، وعرضت على مدار 3 عقود في المتحف الوطني بجبل القلعة، كما نقل جزء منها للعرض في متحف الأردن برأس العين، وفقًا لصحيفة "الدستور" الأردنية.موقع عين الغزال

وتقع منطقة عين غزال الأثرية شمال شرقي مدينة عمان، واكتشف عام 1974، فيما اكتشفت الحفريات الرئيسة بالموقع عام 1982، وتعود لبقايا قرى زراعية من النصف الثاني من الألف الثامن قبل الميلاد.

ويرتفع موقع عين عزال الأثري عن سطح البحر 720 مترا، وأقيم متحف خصيصا ليضم الكثير من الاكتشافات الأثرية الموقع الذي يعد أغنى مواقع العصر الحجري الحديث، ما قبل الفخاري.